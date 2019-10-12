ثنائية رومارينيو تقود الاتحاد لفوز ودي ضد ضمك

حقق الفريق الأول لنادي الاتحاد فوزًا وديًا ضد ضمك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، أحرزهما المهاجم البرازيلي رومارينيو.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كان نجم اللقاء الأول، وسجل هدفين من صناعة زميله المحترف الأرجنتيني إيمليانو فيشيو.

لُعبت المباراة من دون إذاعة متلفزة بحسب تعليمات من مدرب الاتحاد، التشيلي لويس سييرا للحفاظ على سرية الخطط التكتيكية.

ويستعد العميد لخوض مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري المحترفين يوم 19 من الشهر ضد الوحدة خارج الديار.

بينما سيرتحل إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فريق الوصل في إطار الجولة الثانية من البطولة العربية يوم 23.

ويحتل النادي الأصفر المركز السادس على لائحة ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات و3 هزائم.

ويسعى الاتحاد بقيادة رومارينيو إلى تدارك البداية المتعثرة في جميع البطولات، ومحاولة الاقتراب من مقدمة جدول الدوري.