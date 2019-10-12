تعليم جدة يطلق مبادرة لخدمة الحجاج والمعتمرين

جدة – البلاد

أطلق مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، المبادرة الوطنية الاجتماعية المستدامة “خطوة2” تحت شعار “جدة مدينة صديقة للطفل”، ضمن مشروع مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”, بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير عام الإدارة العامة لتخصيص المطارات علاء بن عاطف سمان، وقيادات ومسؤولي المطار, وذلك بصالة المغادرة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وتستهدف المبادرة التي تشرف عليها إدارة رياض الأطفال بتعليم جدة، تقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين والمسافرين بشكل عام، بإيجاد بيئة تربوية ترفيهية آمنة وهادفة لأطفالهم، وذلك أثناء فترة انتظار ذويهم في صالة المغادرة بالمطار، التي تساهم بدورها في تنمية قدراتهم وتلبي احتياجاتهم في جو من البهجة وفق أعلى درجات الأمان والرعاية.

وفور قص شريط الافتتاح, أمس الأول اطلع الحضور على التجهيزات التي زود بها الجناح وما يحتويه من مرافق خاصة بالعناية بالأطفال حديثي الولادة، إلى جانب ما يوفره من ترفيه للأطفال في مختلف الأعمار.

وأشاد مدير عام التعليم، بالمبادرة والشراكة مع مطار الملك عبدالعزيز التي تعكس الجانب الحضاري للمملكة، مؤكداً أن مبادرة “خطوة2” تأتي ضمن مشروع مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟” الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المسعودي، أن المبادرة تهدف إلى خدمة الحجاج والمعتمرين بإيجاد بيئة تربوية ترفيهية آمنة وهادفة للأطفال تنمي قدراتهم وتلبي احتياجاتهم بما يتناسب مع خصائص نموهم داخل صالات ومرافق مطار الملك عبد العزيز الدولي، مضيفاً أن المبادرة تبرز الصورة المثالية للمجتمع السعودي ومؤسساته التعليمية التي تحرص على المشاركة في تجديد الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بأساليب احترافيه تتوافق مع حاجات الطفولة تحقيقاً لرؤية الوطن 2030.



وقدم الشكر والتقدير للجهات المساندة والداعمة للمبادرة وعلى رأسها مطار الملك عبد العزيز الدولي بجميع قياداته ومنسوبيه وكذلك إدارة رياض الأطفال والمدارس والروضات الحكومية والأهلية والعالمية.

من جانبه أوضح مدير مطار الملك عبدالعزيز، أن تشجيع المبادرات من قبل مطار الملك عبدالعزيز وخصوصاً مثل هذه المبادرة النوعية الهادفة التي تعنى بفئة الأطفال، هي امتداد للاهتمام الذي يوليه المطار لجميع المسافرين وبما يعكس الوجه المشرق للمملكة واحتفاءها بالحجاج والمعتمرين وجميع الزائرين، مثمناً الشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة وما ستقدمه من خدمات وتسهيلات للمسافرين وأطفالهم.

يذكر أن حفل التدشين شهد تكريم مدير عام التعليم لقيادات مطار الملك عبدالعزيز ولرعاة المبادرة من المدارس والروضات الحكومية والأهلية والعالمية.