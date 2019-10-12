“امرأة” تحسم جدل “القضاء” في السوان

الخرطوم – البلاد

بعد جدل طويل، حُسم ملف القضاء في السودان بتعيين القاضية نعمات عبد الله محمد خير رئيسة للقضاء، وتاج السر علي الحبر في منصب النائب العام، لتبدأ الخرطوم مرحلة جديدة من المحاكمات للفاسدين من رؤوس النظام السابق، واسترداد الحقوق المسلوبة والأموال المنهوبة.

وأكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة بالبلاد.

وقال في تغريدة له على حسابه بـ”تويتر” أمس (الجمعة): “لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان يأتي تأكيداً لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل”.

وتعد نعمات خير المولودة في العام 1957 أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد الحديث، فيمت قال الناطق الرسمي للمجلس السيادي الانتقالي – الجهة المعنية بتعيين رئيس القضاء والنائب العام في الفترة الانتقالية – محمد الفكي سليمان، إن نعمات خير حصلت على المنصب لكونها الأكفأ من بين الشخصيات المقترحة لتولي منصب رئيس القضاء، وفقاً لـ”لعربية نت”.