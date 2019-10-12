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أميركا والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي
الإقتصاد

أميركا والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1441 هـ      12 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن اتفاق هو المرحلة الأولى من إتفاق للتجارة تشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية وتتفادى تهديدا بزيادة في الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك حاجة إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى.

وأبلغ الرئيس ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن الجانبين قريبان جدا من إنهاء الحرب التجارية وسيستغرقان ما يصل الى خمسة أسابيع لجعل الإتفاق مكتوبا. وكان يتحدث بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للصحفيين إن الرئيس ترامب وافق على عدم المضي قدما في رفع رسوم جمركية من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة على بضائع صينية قيمتها حوالي 250 مليار دولار والتي كان من المفترض ان يبدأ سريانها يوم الثلاثاء القادم.

صحيفة البلاد

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