نائب أمير المدينة يكرم الأيتام المتفوقين ويسلم وحدات سكنية

المدينة المنورة- البلاد

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل, نائب أمير منطقة المدينة المنورة, 66 من المتفوقين علمياً، و14 من المتميزين عملياً الذين أثبتوا جدارتهم في سوق العمل من الأيتام أبناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء المدينة”، وذلك خلال رعاية سموه حفل التميز السنوي الخامس الذي أقامته المؤسسة بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة, كما كرم سموه البيوت المثالية للعام الهجري المنصرم، والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة والداعمين لها من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وسلم سموه خلال الحفل (7) من الأسر صكوك وحداتهم السكنية، ضمن برنامج “مكّن” الهادف لتحسين جودة حياة الأيتام.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة صالح الدهمشي أن مؤسسة ” إخاء ” أخذت على عاتقها تمكين الأيتام وتنمية قدراتهم وتطويرها ليكونوا فاعلين في المجتمع، وباتت ترعى ما يربو على 3500 يتيم ويتيمة تقدم لهم مختلف أوجه الرعاية المادية والمعنوية والإرشادية والتربوية والتعليمية والتأهيلية وتسعى لتمكينهم وتحسين جودة حياتهم.

وبين الدهمشي بأن المؤسسة تفخر بمخرجات التمكين من أبنائها وفتياتها، حيث ابتعثت المؤسسة 48 مبتعثا منهم 4 من فرعها بالمدينة المنورة، و150 طالبا وطالبة في التعليم العام منهم 23 من إخاء المدينة المنورة، و350 طالبا وطالبة في التعليم الجامعي ومرحلة الدبلوم منهم 55 من إخاء المدينة المنورة، إضافة إلى أكثر من 500 ابن وابنة على مستوى المؤسسة التحقوا بالوظائف في مختلف القطاعات ومنهم رواد أعمال كما أكملت المؤسسة تمليك 313 أسرة من الأيتام بيوتا سكنية، منهم 35 أسرة من إخاء المدينة المنورة لينطلقوا في أداء رسالتهم وخدمة مجتمعهم.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً تضمن أبرز انجازات المؤسسة، والأوبريت المقدم من الأبناء الأيتام بعنوان ” بصمة وأثر “، الذي شمل لوحات فنية استعرضت حياة العديد من الأيتام.