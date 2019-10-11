قريباً..كبسولات تغني عن حقن الأنسولين

كشفت أبحاث بريطانية حديثة أنه بإمكان مرضى السكري الإستغناء عن حقن الأنسولين، وإستبدالها بكبسولات، إذ يؤكد مبتكروها أنها ستصمد في الجهاز الهضمي بعض الوقت، وحين تصل إلى الأمعاء الدقيقة تنقسم وتذوب في الحائط المعوي وتطلق الدواء في مجرى الدم.
ووفق ما ورد في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، نجحت التجارب الأولية على الحيوانات، فيما وجد الباحثون أن الكبسولة التي تحوي نفس كمية الأنسولين قادرة على توصيله إلى مجرى الدم بسرعة فائقة.
كما أكد أحد أكبر الباحثين وإخصائي أمراض الجهاز الهضمي في معهد ماساتشوستس البريطاني للتكنولوجيا البروفيسور جيوفاني ترافيرسو ” أن الدافع وراء هذه التجارب، أن المرضى يفضلون الأدوية التي تعطى عبر الفم” .
ولقد كشفت التجارب المبدئية التي أجراها الباحثون أن كبسولات جرعات الأنسولين عملت بشكل فعال، وخفضت السكر في الدم على الفور.
وأكد ترافيرسو في بيان صحفي أن الباحثين يعكفون حاليا على إتمام التجارب للحصول على كميات من هذه الكبسولات لاستخدامها مع مرضى السكري الآدميين.