فيديو.. على بعد مليار سنة ضوئية.. نظام كوني مدهش يستعد للتصادم

على بعد مليار سنة ضوء عن الأرض هناك ثقوب سوداء ثلاثة تستعد للتصادم، هذا ما يؤكده علماء من جامعة جورج ماسون في فيرجينيا.

وبحسب موقع سبوتنيك الروسي فإن الثقوب السوداء تتمركز داخل اندماج لثلاث مجرات تبعد مليار سنة ضوئية عن كوكبنا في نظام مدهش.

وقال المحرر الرئيسي في جامعة جورج ماسون إن “هذا هو أقوى دليل موجود حتى الآن، ويظهر نظاما من 3 ثقوب سوداء عملاقة ونشطة”.

حلل الباحثون المعلومات التي جمعوها باستخدام مركبة ناسا الفضائية المستكشفة للأشعة تحت الحمراء واسعة النطاق.

ومن جانب آخر، لفت باحثو جامعة جورج ماسون الأمريكية إلى أن المركبة كشفت كثير من ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبثقة من النظام خلال مرحلة الاندماج، والتي كان من المتوقع أن يكون فيها أكثر من ثقب أسود هائل يراكم المواد بسرعة.

بدوره رجح مرصد “ناسا” للأشعة السينية “كاندرا” أيضا وجود مصادر قوية لأضواء الأشعة السينية قرب مركز كل من المجرات المندمجة.

وهذا يدل على أن هناك الكثير من الغاز والغبار مُستهلك في تلك المنطقة، وبناء عليه فسر العلماء الأمر بأنه دليل على نشاط لثقب أسود في المجال.