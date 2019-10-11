ريال مدريد يقترب من “صفقة مدوّية” في الشتاء

قالت وسائل إعلام إسبانية إن إدارة ريال مدريد اقتربت من حسم التعاقد مع صفقة قوية في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

بحسب ما أوردته يومية “ماركا” فإن النادي الملكي يضع الرتوش الأخيرة في سبيل التعاقد مع صانع ألعاب توتنهام، كريستيان إريكسن.

إريكسن (27 عامًا) يعتبر في الوقت الحالي أحد أفضل صانعي اللعب في العالم، بيد أن توتنهام مُهدد بخسارته.

إذ ينتهي عقد الدولي الدنماركي الصيف القادم (2020) وبإمكانه التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني خلال انتقالات الشتاء القادمة.

يرفض اللاعب تجديد عقده، ويخطط لأخذ تجربة جديدة في مسيرته، إذ ينشط مع السبيرز منذ عام 2013.

عندما انتقل إليه من صفوف أياكس أمستردام الهولندي في صفقة بلغت فيمتها المادية قرابة 14 مليون يورو.

ولم يستطع إريكسن تحقيق إي ألقاب رفقة توتنهام، لكنه نافس على لقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في واحدة.

ومع تدني عروض الفريق بالفترة الأخيرة وتعرضه لسلسلة خسائر، فإن رحيل اللاعب بات حتميًا، إن لم يكن شتاءًا فسيكون صيفًا.

يتصدر ريال مدريد لائحة الأندية المهتمة بالتعاقد مع إريكسن، ورصد النادي مبلغ 30 مليون يورو لجلبه في انتقالات الشتاء في صفقة مدوّية.

إذ يعاني النادي الإسباني على مستوى خط الوسط، ومن المفترض أن يكون إريكسن هو كلمة السر في انتفاضة الفريق بالنصف الثاني من الموسم.