جرحى في حادث طعن بمركز تجاري في بريطانيا

لندن : وكالات

قالت شرطة مانشستر إن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا، اليوم الجمعة، طعنا بسكين في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا.

وأوضحت الشرطة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.

وأشارت إلى أن ملف هذا الهجوم أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب.

وأوضحت، في بيان بثته وكالة “برس اسوسييشن”، أنه “نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات”.

إلا أنها أكدت أنها ما زالت مع ذلك “منفتحة” على فرضيات أخرى.

وقال رجال الإسعاف والشرطة إن خمسة أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز “ارنديل” التجاري حيث جرت وقائع الحادث.

وظهرت في تسجيلات، بثت على شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو لشرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.