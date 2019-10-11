تكريم منسوبي وزارة الداخلية في معرض جايتكس

دبي- واس

برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أقيم في مدينة دبي أمس الأول حفل تكريم للعاملين من منسوبي قطاعات الوزارة ومركز المعلومات الوطني في التجهيز والإعداد والتنفيذ لجناح وزارة الداخلية في معرض جايتكس 2019م المقام حالياً في دبي.

وألقى سموه بهذه المناسبة كلمة أثنى فيها على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في اظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفرتها الوزارة لرفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وخص بالشكر مركز المعلومات الوطني بصفته الشريك الفني الاستراتيجي لوزارة الداخلية والحاضن لأنظمة وخدمات الوزارة.

كما ألقى وكيل الوزارة للقدرات الأمنية ورئيس اللجنة الإشرافية على جناح الوزارة اللواء فهد بن زرعة كلمة بهذه المناسبة.

حضر حفل التكريم معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ووكيل التخطيط والتطوير برئاسة أمن الدولة الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، وممثلين من الشركات الراعية والداعمة لجناح الوزارة.