تعزيز التعاون بين إمارة عسير والمركز الوطني “أداء”

أبها – مرعي عسيري

وقع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” والذي مثله المدير العام المكلف للمركز المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز نيّاز، اليوم الأربعاء بمقر هيئة تطوير منطقة عسير في مدينة أبها .

وتنص المذكرة على تفعيل الدور الذي تقوم به الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، إضافة إلى إشرافها على أداء الأجهزة الحكومية ومنسوبيها في المنطقة والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعرفة والإستشارات، وتبادل المعلومات والبيانات التي يختص بها كل طرف، كما تهدف إلى التكامل مابين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة حسب التخصص لكل طرف.

ووجه أمير منطقة عسير بتشكيل فريق من قبل الإمارة لتنفيذ البنود التي تحملها المذكرة للإستفادة من برامج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتفعيلها.

من جانبه استعرض المدير العام المكلف لمركز «أداء» مهام المركز وأهدافه التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية وفق منهجية موحدة بما يضمن كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها، كما استعرض «لوحة مؤشرات منصة وطني» التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق ما يتم جمعه من تقييمات المستفيدين. وبيّن نياز أن مركز “أداء” يعمل على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات بدقة متناهية وبشكل عام.