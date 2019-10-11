السبب الحقيقي لمغادرة “نافاس” ريال مدريد!

رحل نافاس عن ريال مدريد مع طليعة الموسم الحالي..

انتقل حارس ريال مدريد السابق كيلور نافاس إلى فريق باريس سان جيرمان، في خطوة مفاجئة خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

واقتضت الصفقة بحصول ريال مدريد على حارس باريس الشاب، ألفونس أريولا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل التخلي عن خدمات نافاس للنادي الفرنسي.

نافاس (32 عامًا) لعب لصالح الميرنجي لمدة 5 مواسم عندما انتقل إلى صفوفه صيف 2014 قادمًا من ليفانتي.

وكان الحارس الأساسي بعد رحيل الأسطورة إيكر كاسياس، وحصد مع الميرنجي 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

بيد أن نافاس تم تهميشه من قبل المدرب زين الدين زيدان، بعد وصول الحارس البلجيكي ثييبو كورتوا من تشيلسي.

وهو ما اضطره إلى طلب الرحيل عن ريال مدريد، بيد أن آخر التقارير أظهرت أن السبب الحقيقي للرحيل كان المال.

وأشارت صحيفة “ليكيب” واسعة الانتشار في فرنسا، إن نافاس تلّقى راتبًا سنويًا من باريس أكبر بمليوني يورو مما كان يتقاضاه مع ريال مدريد.

وهو ما جعل الحارس يوافق بشكل فوري على إبرام الصفقة، رغم تذبذب مستوى كورتوا وإمكانية توليه الحراسة بشكل أساسي مجددًا.

فقط 5 لاعبين الآن يتلقون أجرًا أعلى من نافاس في الفريق، وهم نيمار ومبابي وكافاني وتياجو سيلفا ودي ماريا.

ويتصدر الفريق الباريسي لائحة ترتيب أندية الدوري الفرنسي بعد مرور تسع جولات من عمر المسابقة.

إذ جمع 21 نقطة من سبعة انتصارات وخسارتين، وينتظره مواجهة من العيار الثقيل في ضيافة نيس الجمعة المقبلة.

بينما سيخوض مباراة الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا على ميدان كلوب بروج البلجيكي يوم 22 من الشهر الحالي.