الساونا تساعد في علاج التوتر النفسي

أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الساونا تتمتع بالعديد من الفوائد والمزايا الصحية للجسم، كما أنها تعود على بالمتعة على التنفس، فهى تساعد في محاربة التوتر النفسي والشعور بالإسترخاء.
كما أكد المركز الألماني أن حمامات الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة وتحسين سريان الدم بالجسم، كما أنها تمثل تدريبا جيدا للجهاز القلبي الوعائي، بالإضافة إلى أنها تساعد على تنظيف البشرة من البثور والشوائب وتسهم في تجديد خلايا البشرة.
وتعتبر حمامات الساونا مفيدةللمرأة أثناء فترة الدورة الشهرية، حيث أنها تعمل على إرخاء عضلات الرحم ووتحد من آلام الحيض.
وتساهم أيضا الساونا على الإسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحلة النفسية، ولذلك ينصح المركز الاتحادي للتوعية الصحية بزيارة حمامات الساونا بإنتظام في حال عدم وجود موانع طبيعية تمنع من التعرض لها مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ودوالي الساقين، والمرض الجلدي المعروف باسم (Rosacea) ونوبات الربو الحادة.