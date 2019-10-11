الزنجبيل وقناع جوز الهند لنمو شعرك

تعانى بعض النساء من مشكلة تساقط الشعر لأسباب مختلفة، منها استخدام مستحضرات تجميل ضارة بالشعر أو اتباع نظام غذائى غير صحى، ما يتسبب فى ضعف الشعر والشعور بالإحراج أمام الأصدقاء وزملاء فى العمل، وللتخلص من هذه المشكلة نتعرف على وصفات طبيعية تساعد على نمو الشعر ومنع سقوطه، وفقاً لما ذكره موقع “fictionhair”.

قناع الزنجبيل

يساعد قناع الزنجبيل على نمو الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية فى البصيلات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأتى:

-مزج ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند.

– تدليك الشعر بزيت الزنجبيل على فروة الرأس بواسطة أطراف الأصابع.

– تغطية فروة الرأس بالكامل بالزيت، ثم التدليك لمدة 5 دقائق أخرى لتحسين الدورة الدموية.

– ترك الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل ، ثم شطفه بالشامبو.

تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قناع حليب جوز الهند



يساعد قناع حليب جوز الهند على نمو شعر لأنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للشعر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إتباع الأتى:

– مزج 4 ملاعق كبيرة من مسحوق حليب جوز الهند مع ملعقتين كبيرتين من المايونيز أو اللبن مع 6 ملاعق كبيرة من الحليب حتى يصبح المزيج متماسك.

– ضعي القناع على الشعر مع الإبتعاد عن فروة الرأس.

-ترك القناع على الشعر لمدة ساعتين.

-غسل الشعر بالماء وشامبو مناسب.