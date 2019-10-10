وزير الأمن الإندونيسي يتعرض لهجوم بالطعن

البلاد : وكالات

تعرض وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو لهجوم طعن من جانب شخص مجهول مستخدما سلاحا حادا، وذلك خلال تواجده في منطقة بانديجلانج بمقاطعة بانتين.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست اليوم الخميس أن الهجوم وقع أثناء حضور الوزير مراسم تدشين مبنى جامعي في قرية سيندانجايو.

وقالت الصحيفة إن رجل شرطة أصيب في الهجوم.

ونُشرت صور ومقاطع فيديو أظهرت رجلا يحاول طعن ويرانتو بعد فترة قصيرة من خروجه من سيارته.

وجرى نقل الوزير على الفور للمستشفى.