طريقة عمل الميدوفيك (كيك العسل الروسية)

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل الميدوفيك أو كيك العسل الروسية

المقادير اللازمة لعمل كيكة العسل الروسية

ثلث كوب من زبدة

3 حبات من البيض الطازج

كوب من السكر

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

نصف كوب + ملعقة كبيرة من الدقيق أو الطحين

نصف كوب من الزبدة

ثلث كوب من العسل الأبيض

لوز مقشر للوجه إختيارى

نصف ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة أو الدارسين

طريقة عمل كيكة العسل الروسية

يسخن الفرن 200 درجة قبل بدأ العمل

يذوب ثلث كوب الزبدة

يخفق البيض مع الفانيليا ونصف كوب من السكر حتى يتضاعف حجمه

تضاف الزبدة للخليط وتخفق برفق

يضاف الطحين والبيكينج بودر للخليط ويقلب جيداً

تخبز الكيكة فى الفرن لمدة 12 دقيقة

في تلك الاثناء

نضع نصف كوب من الزبدة مع نصف كوب السكر والعسل والقرفة على النار حتى تغلى

تخرج الكيكة من الفرن

ثم يضاف لها خليط الزبدة

توضع بالفرن مرة أخرى علي حرارة متوسطة لمدة 15-20 دقيقة

ثم تخرج وتقدم مع اللوز أو بحسب الرغبة

كما يمكن عمل طبقات منها، وحشوها بكريمة العسل والفانيليا