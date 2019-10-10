نرمين عباس

قالت وزارة الصحة فى سنغافورة، اليوم الخميس، إنها ستحظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر فى إطار مجموعة إجراءات تستهدف الحد من استهلاك السكريات

فى بلد يعانى من أعلى معدلات الإصابة بداء السكرى فى العالم

وتتضمن الإجراءات التى ستتضح تفاصيلها بصورة أكبر العام المقبل وضع تحذير صحى على المشروبات التى تحوى نسبة عالية من السكر

ويبدو أن خطوات سنغافورة تتجاوز تلك التى اتخذتها دول كالمكسيك وبريطانيا

حيث فرضتا قيودا على موعد عرض إعلانات الأطعمة والمشروبات التى تحوى سعرات حرارية عالية على شاشات التليفزيون للحد من مشاهدة الأطفال لها

وقالت وزارة الصحة، فى بيان،

“سنفرض حظرا على الإعلان عن أقل المشروبات السكرية حفاظا على الصحة على كل المنصات المحلية سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة أو الموضوعة بالشوارع أو المتاحة على الإنترنت”

وتبحث سنغافورة أيضا فرض ضرائب على الشركات المنتجة للمشروبات السكرية والمستوردة لها

بل وفرض حظر تام على بيع بعض المشروبات.