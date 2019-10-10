تأهيل 3500 شاب وفتاة للعمل السياحي في القدية

الرياض – البلاد

وقّعت شركة القدية للاستثمار مذكرة تفاهم مع “كليات التميّز” لإطلاق ” كلية القدية للتميز والضيافة” التي من المقرر افتتاحها عام 2020، وذلك بهدف تعزيز جودة التدريب والتعليم التقني والمهني وتأهيل الكفاءات السعودية لتقليل الفجوة الموجودة حاليًا بين احتياجات السوق ورأس المال البشري في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه، وذلك برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وتضمنت الاتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي لكليات التميّز الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر، تدريب وتأهيل قرابة 3500 طالب وطالبة في مجال الضيافة والسياحة والترفيه، وفي التخصصات الفرعية ذات العلاقة كالاقتصاد، والتسويق، وتنظيم الفعاليات، والطهي، والخدمات الغذائية، والجذب السياحي.

وأكد الدكتور التويجري أهمية هذه المذكرة وانعكاساتها على تطوير قدرات العاملين في مجال دعم مشاريع السياحة والضيافة والترفيه، مشيراً إلى أن المذكرة تهدف إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي بين كليات التميّز وشركة القدية للاستثمار، والإسهام في توفير برامج التدريب والتعليم لإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وتدريبها في المجالات المتفق عليها، مبيناً أن المدة الإجمالية للبرنامج الذي سينفذ في الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض تبلغ 3 سنوات، بواقع سنة تحضيرية واحدة للغة الإنجليزية، وعلوم الحاسب الآلي، إضافةً إلى سنتين إضافيتين لإكمال مرحلة الدبلوم.