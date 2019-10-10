بالصور.. المحتجون على تغير المناخ يواصلون عصيانهم في لندن وبرلين

نرمين عباس

لليوم الثالث على التوالي، تواصل جماعة إكستينكشن ريبليون، للعمل عصيانها المدني السلمي في لندن ضد إجراءات الحكومات بشأن تغير المناخ

واعتقلت الشرطة عددا كبيرا في مطار لندن واحتجزت عددا منهم داخل المطار، وانتقلت الاحتجاجات إلى برلين وباريس وفيينا

ونصب النشطاء الخيام في قلب العاصمة البريطانية، ومارسوا القراءة الجماعية، وعزف الموسيقى والرقص، على مدار اليوم

وكانت شرطة لندن ألقت القبض على ما يقارب 500 شخص، في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون على تغير المناخ احتجاجاتهم المعلنة

والتي تستمر أسبوعين للدفع باتجاه اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية البيئة

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وصف هؤلاء المحتجين بأنهم “أفظاظ غير متعاونين”

وتنظم جماعة إكستينكشن ريبليون، فعاليات في عدة دول مثل بريطانيا وألمانيا والنمسا وأستراليا وفرنسا، ونيوزيلندا

للضغط على الساسة من أجل المضي قدماً في طريق خفض انبعاثات الكربون