“الخدمة المدنية” تحصل على شهادة “الآيزو” العالمية

البلاد : متابعات

نجحت وزارة الخدمة المدنية في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301 ، الذي تم تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد من آثارها.

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أن الحصول على شهادة “الآيزو” العالمية لنظام استمرارية الأعمال، يأتي اعترافاً بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في كافة العمليات في حال وقوع متغيرات – لا قدّر الله – من شأنها التأثير على سير الأعمال.

وأفاد أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية وما زالت وبوتيرة متسارعة على تطوير البنية التحتية الرقمية لديها وأتمتة خدماتها المقدمة؛ واضعة الوصول نحو التحول الرقمي المتكامل هدفاً استراتيجيا تسعى له؛ بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أنّ وزارة الخدمة المدنية قد عملت على أن يكون لديها الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها، وتمتلك القدرة على متابعة سير العمليات تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن تحقيق شهادة الاعتماد الدولي ISO22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال يبرهن على ذلك ويؤكّد إدارة الوزارة لعملياتها الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية.