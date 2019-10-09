24 مبادرة لدعم وتشجيع الاستثمار في المملكة

الدمام – البلاد

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أن الهيئة قللت مدة إصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية من 15 يوم إلى يوم واحد وللإرساليات اليومية من 15 دقيقة إلى 25 ثانية فقط، إضافة إلى تسريع إجراءات الحصول على خدمات أذونات الاستيراد والتصدير،

مؤكدا أن اتباع منظومة تشريعية ورقابية فعالة يدعم جذب الاستثمارات إلى داخل البلاد، وأن الهيئة تسير في اتجاه أن تكون المملكة ضمن أفضل خمس دول رقابية حول العالم. واستعرض الدكتور الجضعي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية امس, محاور الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تتبناها الهيئة،

موضحًا أنها تنطلق من خمسة محاور أساسية تبدأ بتحقيق منتجات آمنة وفعالة واتخاذا القرارات بناء على المخاطر مرورًا بإيجاد شراكات فعالة والمبادرة بمشاركة جميع أفراد المجتمع وانتهاءً بالوصول إلى الأداء العالي والثقافة الإيجابية، مشيرا إلى أن الهيئة أنجزت نحو 15 مبادرة وأنها في طور إطلاق 9 مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتسريع إجراءات المنتجات منخفضة الخطورة كتسجيل المنتجات الغذائية من 11 يوم في السابق إلى يوم واحد فقط وكذلك منتجات التجميل من 17 يومًا إلى يوم واحد، والأجهزة والمنتجات الطبية من 20 يوم إلى 4 أيام،

لافتًا إلى أن الهيئة استطاعت كذلك التقليل من إجراءات تسجيل المنتجات متوسطة وعالية الخطورة، فمن متوسط 57 يومًا في السابق إلى 35 يومًا.

وفيما يتعلق بتسجيل المكملات الغذائية، أوضح الجضعي، أن تقديم الطلب أصبح الآن إلكترونيًا، فضلاً عن تسهيل وصول الملاحظات للعميل وسهولة التعديل على الطلب وتقليل الوقت الزمني للرد على الطلبات من 8 أسابيع إلى 10 أيام عمل، كما أنه تم تفعيل برنامج مدراء العلاقات مع كبرى الشركات وكذلك تفعيل خدمة التواصل المرئي مع العميل وتدشين منصة راحة العميل التي تم إنجاز الأعمال فيها بنسبة 50 %.