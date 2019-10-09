هيئة المفاوضات السورية تعقد اجتماعاً مع اللجنة الدستورية في الرياض

الرياض : واس

اجتمعت اليوم في الرياض هيئة المفاوضات السورية مع اللجنة الدستورية للتجهيز وترتيب أمورهم وأوراقهم لخوض المفاوضات التي سوف تتم في جنيف نهاية هذا الشهر تحت إشراف الأمم المتحدة .

وقد شكر المجتمعون المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على ما تقدمه من دعم للشعب السوري لتحقيق العدالة وتطبيق القرارات الدولية لحل سياسي يضمن حل القضية السورية بطريقة عادلة.

وقدم رئيس هيئة المفاوضات السورية الدكتور نصر الحريري شرحاً عن عمل اللجنة مطالباً منهم عدم التفريط بدماء الشهداء والعمل ليلاً ونهاراً لإنجاح العملية الدستورية التي هي مدخل للعملية السياسية وجزء من الحل ولا يكتمل الحل دون انتقال سياسي حقيقي يضمن سوريا جديدة ديمقراطية ودولة قانون ومؤسسات وأيضا طلب منهم وضع موضوع المعتقلين أمام أعينهم وطالب الأمم المتحدة الضغط على النظام للإفراج عنهم مع بداية العملية السياسية.

وكان قد تم انتخاب هادي البحرة رئيس للجنة المشتركة ليكون ممثلاً عن هيئة التفاوض في رئاسة اللجنة الدستورية السورية .