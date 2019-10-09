كاسيو وأبار يكرمان عملاء الالات الحاسبة

جدة ــ الطيب مصطفى

نظمت شركة محمود صالح ابار – الوكيل المعتمد لمنتجات كاسيو بالمملكة، الحفل السنوى لعملاء وموزعى الالات الحاسبة ، وذلك بفندق كراون بلازا بجدة بحضور مسئولين من شركة كاسيو الشرق الاوسط – دبي، وقد شكر السيد خليل شمس الدين، رئيس قسم الالات الحاسبة الشرق الاوسط دبي، عملاء وموزعى الالات الحاسبة على مجهوداتهم العظيمة لتطوير وتنشيط حركة التسويق والمبيعات فى السوق السعودى.

وقال لنا الفخر ان يكون لدينا عملاء وموزعين لديهم القدرة الفائقة لتحقيق افضل النتائج ومواجهه التحديات لنعمل يدا بيد لتقديم الدعم الازم لتزليل كافة العقبات التى تواجهنا.

من جهته أشاد محمد على باصرة – مدير قسم كاسيو بشركة ابار بشركة كاسيو ودورها السباق فى مجال البحوث والتكنولوجيا واختراعها لاول الة حاسبة عام 1957 واضاف ان شركة ابار الوكيل الحصرى لشركة كاسيو منذ 1984 بذلت جهود جبارة لتطوير اعمال الالات الحاسبة فى السوق السعودى ومنها الاستعانة بموقع تعليم الرياضيات للسيد احمد الدينى ، الذى استفاد منة الطلاب فى تسهيل مراجعة مادة الرياضيات شاكرا العملاء والموزعين وقال : ان هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا مساهمتكم المثمرة فى بيع منتجات الالات باسعار معقولة وتحقيق افضل النتائج بزيادة المبيعات.