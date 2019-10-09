سر جديد خلف الشيخوخة.. مشاهدة الأفلام وراء “خطوط الحزن وأقدام الغراب”

هل كنت تتوقع يوما أن مشاهدتك لفيلم قد تتسبب في شيخوختك، هذا ما يشير إليه العلم الحديث في دراسة طبية عن الشيخوخة.

وفق الدراسة التي نقلتها “روسيا اليوم”، فإن مشاهدة الأفلام قد يسرع من علامات تقدم العمر.

وبحسب خبراء التجميل فإن توالي التعابير وانفعالات الوجه أثناء مشاهدة الأفلام المثيرة أو المرعبة

وكذلك نوبات الضحك في أثناء مشاهدة الأعمال الكوميدية، قد يسهم في زيادة حدة التجاعيد أو الشيخوخة على وجوهنا.

الدراسة التي أجريت في كلية الطب جامعة لندن على ألفي شخص، قالت إن المشاهدين غيروا تعابير وجوههم بنحو 20 مرة عند التعرض لمشاعر الخوف خلال مشاهدة أفلام الرعب.

هذا في حين تغيرت تعابير وجوه الأشخاص الذين شاهدوا فيلما للحركة بمعدل 50 مرة.

وفي الوقت ذاته عند مشاهدة الأفلام الكوميدية تغيرت تقاسم وتعابير وجوه المشاهدة بنحو 115 مرة.

بدوره، كشف هاري سينج، أحد خبراء التجميل المشارك في الدراسة، أن التعبيرات والصدمات الصادمة قد تؤدي إلى ظهور خطوط عبوس وأقدام الغراب.

وعند تكرارها على مدى فترة 5 سنوات يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى ظهور خطوط أسوأ بنسبة 50%.