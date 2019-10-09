“ساما” تفحص قدرات البنوك المحلية قبل طرح أرامكو

الرياض – رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة النقد العربي السعودي تفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة، الذي سيشهد على الأرجح سعي عدد كبير من المستثمرين المحليين للحصول على قروض لشراء أسهم فيها.

وقال مصدران إن البنك المركزي أجرى اتصالات بالبنوك السعودية الأسبوع الماضي، وطرح عليها مجموعة أسئلة فيما يتعلق بانكشافها الائتماني على أرامكو. ومن المتوقع أن يكون المستثمرون السعوديون من كبار المشترين لأسهم أرامكو، لأسباب منها مبادرة ”وطنية“ لامتلاك جزء من جوهرة تاج المملكة. وقال أحد المصادر إن “ساما” تفحص مدى قدرة البنوك المحلية على تلبية الطلب على القروض المرتبطة بالطرح الأولي لأرامكو.

وأضاف أن من المتوقع أن يشارك ستة إلى سبعة ملايين مستثمر محلي في الإدراج، لكن لم يتضح بعد عدد المستثمرين الذين سيستخدمون قروضا في تمويل مشترياتهم من الأسهم. وقال مصدر ثان أن أسئلة “ساما” تتعلق بكيفية تصنيف البنوك لانكشافها على أرامكو، بما في ذلك الوحدات التابعة لها.

وتعد أرامكو السعودية الأعلى ربحية بين الشركات على مستوى العالم، وتسهم بقدرات هائلة ومنوعة في الاقتصاد المحلي من خلال أكثر من 12 شركة تابعة لها، إضافة إلى حصص ملكية في مشروعات مشتركة تتضمن شركات توليد كهرباء، وشركات بتروكيماويات كبيرة مثل رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ).

وما زال التمويل والسيولة في المملكة قويين، مع نمو متوافق تقريبا للودائع والقروض ومتانة معدلات رأس المال“، حسبما قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية هذا الصيف. ويعد طرح أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم، من خلال إدراج محلي، قد يعقبه بيع مزيد من الأسهم محليا وعالميا، في إطار جهود أوسع نطاقا لبناء قاعدة كبيرة من المستثمرين لتحقيق تقييم يستهدف تريليوني دولار.

وعقدت أرامكو اجتماعات مع المحللين على مدى الأسابيع القليلة الماضية لتسويق الشركة قبيل الإدراج. ومن المتوقع نشر تقارير المحللين في 20 أكتوبر الجاري.

وقال مصدران إن المستشارين الرئيسيين لأرامكو بدأوا الأسبوع الماضي اجتماعات ما قبل الطرح الأولي مع مستثمرين محتملين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لقياس مدى الطلب على الصفقة. وقالت المصادر إن نشرة طرح أولي باللغة العربية ربما تصدر للمستثمرين في 25 أكتوبر تشرين الأول، وأخرى بالإنجليزية للسوق عموما في السابع والعشرين منه.