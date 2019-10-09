زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.2 درجات

إسلام آباد : وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 180 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكش بأقصى شمال باكستان وأفغانستان.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.