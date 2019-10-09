تصميم مطار أبها الدولي وتأهيل المقاولين

الرياض- البلاد

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني, عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ويتضمن تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) مليون مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، خلال مشاركته أمس, في (لقاء متابعة خطة استكمال بعض مشروعات منطقة عسير الأساسية) الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن المكتب الاستشاري سيقوم بتصميم مطار أبها الدولي الجديد خلال (12) شهراً، والحرص على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم الداخلي وبطريقة حديثة، وتوفير مناخ استثماري داخل الصالة وفي المناطق الخارجية.

وبينت الهيئة العامة للطيران المدني أنه بعد الانتهاء من أعمال تصميم مطار أبها الجديد، سيتم تأهيل المقاولين والذين سوف يتم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم في تنفيذ أعمال المشروع.

ويعّد مشروع مطار أبها الدولي الجديد ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.