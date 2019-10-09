إدانات دولية للهجوم.. تركيا تقصف شمال سوريا وذعر بين السكان

البلاد : وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا .

وقال أردوغان إن الهدف من العملية العسكرية في شمال سوريا القضاء على «التهديد الإرهابي».

وأكد مسؤول تركي أن العملية في شمال شرق سوريا بدأت بغارات_جوية، وستدعمها نيران المدفعية.

بدورها أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا.

وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

وأفاد مراسل فرانس برس في منطقة رأس العين بأن قصفاً مدفعياً متواصلاً يستهدف مدينة رأس العين، ما دفع بعشرات السكان إلى النزوح .

في الأثناء دعا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي سفير جنوب أفريقيا جيري ماتيوز ماتغيلا، اليوم (الأربعاء)، تركيا إلى «حماية المدنيين» والتحلي «بأكبر قدر من ضبط النفس» في عملياتها العسكرية في سوريا.

في سياق متصل، طالب رئيس الاتحاد الأوروبي جان – كلود يونكر، تركيا بوقف عمليتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا. وقال لأنقرة إن الاتحاد لن يدفع أموالاً لإقامة ما تسمى «المنطقة الآمنة» في شمال سوريا.

وقال يونكر في البرلمان الأوروبي: «أدعو تركيا وغيرها من الأطراف إلى التصرف بضبط نفس ووقف العمليات التي تجري حالياً».

من جانبه قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن بلاده تدين بقوة الهجوم التركي. وأضاف أن العملية العسكرية ستؤدي إلى المزيد من الاضطراب في المنطقة وستعزز تنظيم «داعش» في المنطقة.