وفاة الفنان المصري طلعت زكريا

القاهرة : متابعات

طلعت زكريا توفى اليوم (الثلاثاء) الفنان الكوميدىبعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما

وتعرض الفنان المصري لأزمة صحية قبل أيام دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ

مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017

وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد

كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف” بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.