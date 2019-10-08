وفاة الفنان المصري طلعت زكريا

الأخيرهوفاة الفنان المصري طلعت زكريا صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1441 هـ 8 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق القاهرة : متابعات توفى اليوم (الثلاثاء) الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما وتعرض الفنان المصري لأزمة صحية قبل أيام دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات. ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017 وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف” بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى. مرتبط