منها سرطان المرئ.. أسباب لا تعرفها وراء الشعور بالحموضة المستمرة

نرمين عباس

الحموضة المعوية من المشاكل المرضية المزعجة للغاية، وسببها عودة حمض المعدة إلى المريء (يُطلق عليه أيضًا حمض الجزر وهو يشبه ألمًا حارقًا خلف عظمة الصدر

والأمر قد يكون مشكلة عارضة وتمر ولكن هناك بعض الأشخاص يعانون من الحموضة المستمرة

وإذا أصبحت حرقة المعدة مستمرة، ولا تزول أو تتوقف عن الاستجابة للأدوية فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة أكثر خطورة، وفقا لما ذكره موقع” healthline“

الحموضة المستمرة قد تكون من أعراض:

مرض الجزر المعدي المريئي

فتق الحجاب الحاجز

المرىء باريت

سرطان المرىء

أعراض الحموضة المستمرة هي حرقة متكررة، صعوبة في البلع، الغثيان أو القيء، فقر دم، السعال الجاف المزمن، الشعور بأن الطعام عالق في الصدر،

إذا لم تكن الأدوية فعالة فقد يكون التدخل الجراحي هو الحل الأمثل لهذه الحالة المزعجة

من خلال اجراء جراحة بالمنظار، أو تكبير العضلة العاصرة

أما فتق الحجاب الحاجز هو نتيجة أنسجة العضلات الضعيفة المحيطة بالمريء

مما يسمح لجزء من المعدة بالانتفاخ عبر الحجاب الحاجز

تشمل الأعراض :

حرقة مستمرة، مشكلة في البلع، ضيق في التنفس، تقيء دم

أما حالة المريء باريت، يتم استبدال الأنسجة التي تبطن المريء بنسيج مماثل للأنسجة التي تبطن الأمعاء

وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، هناك احتمال أكبر للأشخاص الذين يعانون من المريء باريت تطوير نوع نادر من السرطان يسمى سرطان المريء