الرياضة

مصرع لاعب كرة قدم.. كيف سقط النجم الأرجنتيني من الطابق السادس؟

ahmed saeedaccess_time9 / صفر / 1441 هـ       8 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، خبر مصرع لاعب كرة قدم بشكل مروع.

اللاعب هو الأرجنتيني أزيكويل إسبيرون، لاعب فريق جريميو، المعار لأتلانتيك المكسيكي.

وذلك إثر سقوطه من الطابق السادس، خلال حفل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، فإن اللاعب صاحب الـ23 عاما فقد توازنه عند وقوفه على حافة شرفة أثناء احتفاله مع أصدقائه.

ونعى النادي المكسيكي اللاعب الأرجنتيني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحف عالمية عن مصادر أن اللاعب حاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج، إلا أنه لم ينجح.

ahmed antar

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