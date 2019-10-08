ما هو الوقت المناسب للتلقيح ضد الإنفلونزا؟

نصح أطباء أمريكيين أن الوقت المثالي للتلقيح ضد فيروس الإنفلونزا يكون قبل بداية موسم المرض، لافتين أنه يمكن أيضا التلقيح به في أى وقت من العام.
ويبدأ موسم الإنفلونزا من بداية أكتوبر حتى شهر إبريل، لذلك يجب من الناحية المثالية أخذ المصل قبل أسبوعين من بداية الموسم لتحسين جهاز المناعة، ولا يمكن أخذ المصل أثناء إرتفاع درجة حرارة الجسم.
ويناسب اللقاح الأطفال لمن بلغ عمره سنة وأكثر، علاوة على فائدته لكبار السن من 65 عاما فيما فوق، واللقاح لا يضمن عدم الإصابة بنسبة 100% لكنه يساهم في عدم حدوثها بنسبة 60%، وإذا تعرض المريض للفيروس تكون الأعراض خفيفة غير المعتاد عليها.