فيتامين “ج” يحمي من الإصابة بتعفن الدم

توصلت دراسة جديدة إلى أن ضخ كميات كبيرة من فيتامين «ج» يمكن أن يكون منقذاً للحياة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من تعفن الدم.
ويعتبر تعفن الدم سببًا رئيسيًا للوفاة في مستشفيات الولايات المتحدة، حيث يودي بحياة 300 ألف شخص سنويًا، وفقًا للمعهد القومي الأمريكي للعلوم الطبية العامة.
وقالت الدكتورة ألفا فاولر، أستاذ الطب بجامعة فرجينيا كومنولث في ريتشموند: «إنه سلاح فعال للدفاع المناعي للجسم».. تعفن الدم هو استجابة الجسم للعدوى الغازية الحادة للبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. «يغرق ضغط الدم وفشل الجهاز على نطاق واسع».
وقد وجد الفريق البحثى في كلية الطب جامعة «واشنطن»، أربعة أيام من الحقن بفيتامين «ج» قللت من خطر وفاة المريض في غضون شهر من العلاج من 46% إلى 30%.. بالنسبة للدراسة الحالية، تتبع الباحثون 167 مريضاً عولجوا من تعفن الدم في واحدة من سبع وحدات للعناية المركزة بين عامي 2014 و2017. تم وضع جميعهم على جهاز التنفس الصناعي بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.. تم تعيين نصف بشكل عشوائي لتلقي دفعات فيتامين «ج» كل ست ساعات لمدة أربعة أيام.. تلقى الآخرون الرعاية القياسية، والتي تنطوي عادة على كميات كبيرة من السوائل عن طريق الوريد والعقاقير، بما في ذلك المضادات الحيوية.
وبعد أربعة أيام، لم ير الفريق أي فرق في خطر فشل الأعضاء. وقال الباحثون إن 19 مريضًا من موظفي الرعاية القياسية توفوا خلال تلك الفترة الزمنية، مقارنةً بأربعة من المرضى الذين عولجوا بفيتامين «ج».. وبينما غادر 9 من مرضى فيتامين «ج» وحدة العناية المركزة أثناء العلاج، لم يمت سوى واحد منهم.