خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل دجاج تكا الهندى مع البهارات

المقادير اللازمة لعمل دجاج تكا

دجاجة بوزن كيلو ونصف

ملح

فلفل إسود

جراما ماسالا

أو

ملعقة صغيرة من خليط التوابل التالية

( زعتر – زنجبيل – إكليل الجبل – بردقوش – كمون – كزبرة جافة – بابريكا – ثوم بودرة – هيل ناعم )

ربع كوب من الخل الأبيض

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

علبة من الروب

حبة من البصل متوسطة الحجم

ربع كوب من الزيت النباتى

طريقة عمل دجاج تكا

بواسطة مطرقة المطبخ نقوم بدق الدجاجة جيداً بعد أن تغسل حتى تصبح متساوية السماكه

نحضر الخلاط

نقوم بوضع جميع المقادير المتبقية ثم تطحن جيداً حتى تصبح سائلة

تنقع الدجاجة داخل الخليط مدة 6 ساعات أو يوم أو إثنين كحدٍ أقصى

توضع الدجاجة بالشبكة وتشوى علي الفحم أو داخل الفرن إن لم يتوفر شواية

ثم تقدم ساخنة بعد تمام النضج