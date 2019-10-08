سياسيون لـ البلاد: الحلول الترقيعية مرفوضة

البلاد – مها العواودة

أكد مراقبون ومحللون سياسيون لـ”البلاد”، أن العراق يمر بأزمة خطيرة في ظل سقوط الشهداء والجرحى، وأن العراقيين بكل أطيافهم مازالوا يبحثون عن الكرامة وسط وعود مؤجلة من الحكومة التي حاولت تقديم أشباه الحلول لامتصاص غضب المنتفضين لكنها لا تلبي طموحاتهم.

وقال المختص في الشأن الإيراني الدكتور علاء السعيد، إن الاحتجاجات نتيجة تراكمية جراء تدخلات إيران ونهبها ثروات بغداد، فيما اعتبر مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين، أن ما يحدث من قتل وترويع للعزل في العاصمة العراقية إبادة، مؤكداً أن الشعب العراقي يبحث عن حل جذري جدي شامل ولا يريد حلولاً ترقيعية.

من جهته، أكد الباحث والأكاديمي الدكتور محمد البلداوي، أن الدماء التي سالت في شوارع العراق خلال الأيام الخمسة الماضية حملت رسالة مهمة وهي وجود شعب صبر سنوات وجيل من الشباب تحمل الكثير والآن يعود من جديد للمطالبة بأبسط المقومات في بلد ثري وغني.