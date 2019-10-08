سرقة عربات أطعمة..ولا يزال البحث مستمرا

جدة – رانيا الوجيه

تعرض عدد من أصحاب عربات الطعام المتنقلة “الفود تراك” في جدة لعمليات سطو استهدفت سرقة مولدات الكهرباء لتلك العربات، وبعض الأجهزة، كشاشات التلفاز وغيرها من مقتنيات، مما عطل عملهم وأرزاقهم وتسبب في خسارة تعويض تلك الأجهزة، خاصة وأن بعضهم يسدد أقساط تلك العربات. عبدالرحمن مهدي “ابو تركي” من حي الفيحاء، صاحب عربة يقدم من خلالها أنواع الشاي والقهوة، يقول : فوجئت ذات يوم بسرقة المولد الكهربائي وسعره بآلاف الريالات، وكذلك سرقة شاشة التلفزيون وغيرها من اجهزة كهربائية استخدمها في إعداد المشروبات للزبائن.



أيضا فواز ساب صاحب عربة لساندويتشات البرجر بشارع البترجي ، تمت سرقة المولد الكهربائي من عربته ، وقدم – كما قال – بلاغا وتمت المعاينة من الشرطة وبانتظار ضبط اللصوص ، مفيدا بأن عملية السرقة تتم في وقت متأخر من الليل حيث ينتهي العمل ويتم إغلاق العربات.

من جهتها قالت السيدة حياة صاحبة “فود تراك” متخصص في بيع الأكل الجاوي في شارع البترجي ، أنها تعرضت لسرقة المولد الكهربائي لعربتها رغم ربطه بسلاسل حديدية في الارض، وقد كلفني 3500 ريال ، وبعد أن تمت السرقة قمت بإبلاغ الشرطة وبالفعل تم عمل محضر لكن عدم امكانية وجود كاميرات يصعب الأمر، ونفترض أنني وضعت كاميرا على العربة فمن الطبيعي أن يقوم السارق بتغطيتها أو رش مادة تلغي رؤية الكاميرا وبالتالي لن تكون هناك فائدة من الكاميرات. وتضيف : أنا سيدة أعول أبنائي وأقف بنفسي لطلب الرزق ، وسرقة هذه الأجهزة تكلفني الكثير حتى يتم اعادة العمل ، فهل اقوم بسحب المولد الكهربائي لمنزلي يوميا.



وقال عمر باخشوين صاحب عربة مندي ساندويتشاشتكى: تعرضت عربتي للسطو مرتين خلال 10 ايام فقط، وبعدها استأجرت مولدا كهربائيا قديما الى حين شراء آخر جديد فلم يتم سرقته حيث يتخصص السارق في سرقة المولدات الجديدة فقط. أيضا عمار بخاري صاحب عربة للمأكولات البخارية الواقع في شارع الأمير ماجد تعرض أيضا لمحاولة سرقة وحين لم يستطيعوا سرقة المولد الكهربائي قاموا بتحطيم الصندوق الذي بداخله المولد ، مما اضطره لسحب العربية إلى ورشة الحدادة لإصلاح الصندوق ، وأذهب الى منزلي متخيلا في الغد أن أجد عربتي محطمة ومسروقة بالكامل .

فربما هؤلاء العصابة يتخذون الأمر تحديا لتنفيذ غايتهم في السرقة. أخيرا طالب العديد من أصحاب عربات الطعام بأن يتم ملاحقة المحلات التي تسمح بشراء أجهزة ومولدات كهربائية مسروقة، وفرض عقوبة عليهم في حال تم شراء أو بيع أية مولدات كهربائية بدون فواتير ونسخة من هوية البائع الذي يريد بيع مولد كهربائي لمعرفة مصدره.

أيضا يقترح البعض أن تزودهم شركة الكهرباء بالتيار بمتوسط رسوم معقولة لتغنيهم عن المولدات الكهربائية.

وتواصلت ” البلاد” مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي فقال إن مثل هذه الجرائم تتم بدون وجود بصمات أو كاميرات لتساعدنا على البحث وسرعة ضبط الجناة ، ومن حق المواطنين تركيب كاميرات لحماية عرباتهم.