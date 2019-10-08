دراسة..مشاهدة الأفلام المفضلة تسبب الشيخوخة المبكرة

كشفت دراسة سويدية أن التفاعل أثناء مشاهدة الأفلام المفضلة، يسبب ظهور علامات الشيخوخة بسرعة في الوجه، كما أكد الباحثون أن هذه التعبيرات تساهم بشكل كبير في ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه.
كما كشف الدراسة التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية التي أجريت على 2000 شخص، من محبين أفلام الرعب، أن علامات الرعب تظهر على وجوههم بنحو 20 مرة في المتوسط، أما أفلام الأكشن فترسم علامات الصدمة والتوتر والمفاجأة أكثر من 50 مرة.
وتثير أفلام الكوميديا 115 نوبة ضحك، ولقد أوضح القائم على هذه الدراسة دكتور هاري سينغ أن تكرار التعبيرات على الوجه على مدى 5 سنوات.
ويؤدي إلى ظهور خطوط التجهم بنسبة 50% على الوجه، أما الضحك فيفاقم ظهور هذه الخطوط بالقرب من الفم بنسبة 40%.