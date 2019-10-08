تحذير بريطاني من الأدوية المغشوشة: تحتوي على ورنيش ومواد طلاء

في تحذير جديد من العلماء، حذر بريطانيون من خطورة الأدوية المغشوشة المنتشرة بين الشباب.

وبحسب روسيا اليوم، فإن التحذير خاصة من تلك التي يتم الترويج لها بين الشباب من أجل تزويدهم ببعض النشاط.

ووفق صحيفة “ذا صن”، فإن دراسة أكدت أن هذه العقاقير المغشوشة تحتوي على كميات من مواد الطلاء وورنيش تلميع الأرضيات والغبار وغيرها.

وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود مخاطر شديدة لتعاطى هذه العقاقير التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

نيفل برود، رئيس المجموعة البحثية، قال إنه إنتاج هذه العقاقير المغشوشة لتبدو مثل الأصلية.

و”لكن لا يمكن أن يتأكد المرء عما تحتويه الأدوية المغشوشة بداخلها”، يقول نيفل، مشيرا إلى أنهم وجدوا العديد من الأشياء كثير منها سام.

وأضاف أنه في أسوأ الأحيان يمكن أن تؤدى للوفاة وأن كان المرء محظوظا فإنها في أفضل الظروف لا تكون فعالة.