الحريري: “حزب الله” شريك طهران في “العدائية”

أبوظبي – وام

مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإيرانية وأذرعها على المنطقة، وزعزعتها للأمن واستهدافها للملاحة البحرية ومصادر إمدادات الطاقة العالمية، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.

وقال الحريري، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات: “اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة”، في إشارة إلى “حزب الله”.

وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى مليشيات حزب الله بوصفها “جزءاً من النظام الإقليمي وليس بصفتها أحد أطراف الحكومة اللبنانية”، مؤكداً أن لبنان يمثل “جزءاً لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي”.

وتعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين في السعودية في 17 سبتمبر الماضي، قال الحريري: “لقد كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة”. وتابع “نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة السعودية، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر”.

واقترح حلا سياسيا للأزمة عبر الحوار، مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.