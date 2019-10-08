الجبير يستقبل وفد من مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC

الرياض : واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC المكون من رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة حيالها.