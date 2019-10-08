الأمير فيصل يطلع على استعدادات منتدى الرياض الاقتصادي

الرياض- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المنتدى.

واطلع سموه على استعدادات المنتدى لعقد دورته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، يناير القادم، كما اطلع سموه على دراسة تحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي.

وأشاد سموه بما يقدمه المنتدى من دراسات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى دور غرفة الرياض في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.