اتفاق يمني وشيك لإنهاء المواجهة في عدن

دبي – رويترز

كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي على وشك التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة في مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد. وتستضيف السعودية، محادثات غير مباشرة منذ شهر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء المواجهة التي فتحت جبهة جديدة في الحرب المعقدة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهما، إن السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس إلى حكومة هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة.

فيما ذكر مصدر ثالث مطلع على المحادثات أمس (الاثنين): “هناك تقدم في محادثات جدة. الحوار لا يزال جارياً ويدور حول ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات”.

وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على “تويتر” إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.