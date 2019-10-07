Logipoint تفوز بجائزة الخدمات اللوجستية البحرية

جدة – البلاد

حصلت Leogipoint (تمكين الخدمات اللوجستية)، وهي الأكبر من نوعها في المملكة العربية السعودية، على جائزة (Seatrade) لسلاسل الامداد والخدمات اللوجستية البحرية لعام 2019 للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وافريقيا خلال حفل اقيم في دبي للاحتفال وتكريم شركات النقل البحري الاقليمية المتميزة ومشغلي الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية.

ويأتي فوز Logipoint بالجائزة تقديراً على التزامها الطويل بتقديم حلول لوجستية عالية الجودة ومتقدمة باستمرار، وعن طريق بذل جهود ديناميكية لادخال المفاهيم الدولية نحو الكفاءة اللوجستية التي تساهم في رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تحت اشراف المنصة اللوجستية السعودية التي تسعى الى تطوير النمو بعيداً عن صناعة النفط.

وقال فاروق شيخ الرئيس التنفيذي لشركة Logipoint “إن الحصول على مثل هذه الجائزة للمرة الثانية يؤكد النتائج الايجابية للجهود المتميزة الرامية الى التحسين المستمر والعمل والتعاون مع عملائنا وشركائنا من خلال تزويدهم بأقصى قدر من السهولة في القيام بالاعمال التجارية من خلال منطقة الإبداع واعادة التصدير في ميناء جدة الاسلامي، والخدمات اللوجستية الرائدة، والنقل بالشاحنات والتخزين، وخدمات الموانئ، والتعبئة المشتركة وغيرها من حلول القيمة المضافة المخصصة، علاوة على تقديم الدعم التشغيلي الكامل والحلول اللوجستية”.