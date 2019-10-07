مقتل قياديين و16 عنصراً حوثياً في الضالع

عدن – وكالات

ضاق الخناق على مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إذ قتل القياديان البارزان معمر السقاف وعوض بدر الدين الكهالي، و16 عنصراً من الميليشيات وأصيب 7 آخرون، في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة حجر بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب البلاد.

وحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، فإن مواجهات اندلعت بين الطرفين أثناء محاولة مجموعة من الانقلابيين التسلل في وادي الشجيب بقرية الريبي في منطقة حجر غرب قعطبة، إذ أحبط الجيش اليمني محاولة الميليشيات التسلل وإجبارها على التراجع والفرار.

وكان تقرير حقوقي حديث كشف، في وقت سابق، عن ارتكاب الميليشيات آلاف الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في الضالع خلال الشهرين الماضيين. وأفاد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لجبهة الضالع بأن الانقلابيين ارتكبوا 10123 انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظة التي شنوا عليها سلسلة هجمات خلال الشهرين السابقين.

ووثق فريق الرصد بالمركز، بحسب التقرير، 130 حالة قتل، بينهم 12 طفلاً و10 نساء و272 إصابة، بينهم 40 طفلاً و22 امرأة، إضافة إلى 40 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، بينهم 10 أطفال. إلى ذلك، أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيرّة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمال محافظة حجة في اليمن، وفقاً لمصدر عسكري أكد أن الطائرة المسيّرة كانت في مهمة استطلاع، بحسب موقع “سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فيما ذكر المصدر أنه تم إجراء فحص لحطام الطائرة وتبين من ذلك أنها إيرانية الصنع.

إلى ذلك، كثفت ميليشيات الحوثي استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن، وإن “قاصف” أو “المهاجم” متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.