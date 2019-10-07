عائلة واحدة تحصد 5 جوائز نوبل!

في واقعة نادرة لم يسبق لها مثيل

نرمين عباس

من المعروف أن جوائز نوبل تعد من أرقى الجوائز التى تمنح كل عام للمتميزين الذين يقدمون أعمال وابتكارات واختراعات تخدم جميع البشرية، ولذا يعد المبدع الحاصل على نوبل موضع فخر لأسرته ولبلده

فما بالك إذا كانت عائلة واحدة تحصد على 5 جوائز نوبل!

ومن هنا ألقى موقع ewn.co.za، الضوء على عائلة عالمة الفيزياء البولندية مارى كورى

التى فازت لأول مرة بجائزة الفيزياء عام 1903، ومن بعدها حصد زوجها “بيار” على نفس الجائزة فى الكيمياء عام 1911

وفى عام 1935، حصلت الكيمائية إيرين أكبر أبناء مارى كورى على جائزة نوبل فى الكيمياء وتقاسمها فى الجائزة زوجها بيير جوليو

وعملت مع زوجها على مشروع القنبلة النووية الفرنسية وكان هذا المشروع متفوقًا على المشروع الأمريكي قبل الحرب.

كما حصدت عائلة “مارى كورى” على جائزة نوبل أيضا

حيث تزوجت الشقيقة الصغرى لإيرين من هنرى، من ريتشاردسون لابويز الذى فاز بجائزة نوبل للسلام كرئيس لليونيسف عام 1965

وألقى الموقع، الضوء على أزواج آخرون أيضا فازوا بجوائز نوبل

ففي عام 1974 فاز السويدى جونار ميردال بجائزة الاقتصاد وبعد ثمانية سنوات فازت زوجته “ألفا” بجائزة السلام