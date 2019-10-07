سياسيون لـ البلاد: انتفاضة كرامة ضد إيران

البلاد – مها العواودة

فيما يواصل شباب بلاد الرافدين انتفاضتهم في وجه الفساد والتغول الإيراني، أكد المحلل السياسي العراقي الدكتور صباح الخزاعي، أن الأوضاع في العراق سيئة جداً ولا تبشر بخير في ظل سقوط المزيد من الشهداء والجرحى برصاص الغادرين والميليشيات التابعة لإيران، مشيراً إلى أن الوعود التي أطلقها عبد المهدي والحلبوسي “إبر تخدير”. وأضاف “المسألة مسألة كرامة وسيادة وليست جوع في العراق، فالسيادة العراقية غير موجودة بسبب التغول الإيراني وسوء استخدام المال العام وقتل الشباب المنتفضين”.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسامة الهتيمي، أن ما يحدث في العراق انتفاضة ضد الفساد والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية، ودفاع عن الكرامة العراقية المهدرة بفعل الفاعل الإيراني الذي لا يكف عن التدخل في الشأن العراقي ونهب خيراته وثرواته. في السياق ذاته، قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية محمد أبو النور، إن الأحداث الدائرة الآن في العراق يهدف إلى تغيير سلوك النظام العراقي في مسألتين أولا قضايا فساد، وثانياً العلاقات العراقية بالدول الإقليمية خصاة إيران التي لا تصب علاقتها ببغداد في صالح المجتمع العراقي.