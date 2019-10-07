دراسة جديدة.. تناول الصراصير حل صديق للبيئة ومفيد للصحة!

كشفت دراسة أمريكية غريبة من نوعها بل قد تكون مقززة أيضاً، أن تناول الصراصير له فوائد كثيرة للجسم، ومنها مكافحة إلتهابات وتحفيز بكتيريا الأمعاء المفيدة.
وأكدت الدراسة التي أجريت في جامعة ويسكونسن الأمريكية، إن الصراصير تحتوي على عناصر غذائية هامة وأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.
وتوصل الباحثون أثناء الدراسة أن هضم الصراصير لا يزيد صعوبة عن بقية الأطعمة التي يتناولها الإنسان يوميا، وأن تأثيرها على النظام الغذائي للإنسان مفيد لصحته، بل أن أيضا طعمها قد يكون لذيذ.
كما أشارت الباحثة فاليري ستول وفقا لموقع ميديكال نيوز توداي، أن العلم يهتم الأن بشكل كبير بالحشرات القابلة للأكل، ولقد أثارت إهتماما كبيرا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كحل صديق للبيئة ومفيد صحيا وغذائيا.
ومن النتائج التي قد تثير الدهشة، إذ إكتشف الباحثون أن تناول الصراصير يزيد من البكتيريا المفيدة بالمعدة والأنزيمات الهاضمة، ذات التأثير الإيجابي على صحة المعدة.
ووفقاً لمنظمة الغذاء والزراعة في الأمم المتحدة، فإن أكثر من ملياري شخص حول العالم يتناولون الحشرات كجزء من نظامهم الغذائي اليومي.
كما أشارت الأبحاث و التقديرات إلى أن حجم تجارة الحشرات القابلة للأكل وصل في عام 2015 إلى 33 مليون دولار، مع ارتفاع متوقع بنسبة 40 بالمئة بحلول 2023.