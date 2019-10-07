تعرف على مواجهات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين

جدة : البلاد

كشفت قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهات قوية بعد إجراء القرعة اليوم الاثنين في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:‎ هجر – الرائد. •‎القيصومة – أبها. ‏‎•‎الجبيل – العدالة. ‏‎•‎الجبلين – الثقبة. ‏‎•‎القادسية – الروضة. ‏‎•‎العربي – الباطن. ‏‎•‎نجران – الخلود. ‏‎•‎المجزل – طويق. ‏‎•‎الأنصار – البكيرية. ‏‎•‎الصفا – الكوكب. ‏‎•‎النهضة – الأخدود. ‏‎• ‎الساحل – أحد. ‏‎•‎الشعلة – الصقور.

ويستضيف الهلال عرعر، ويواجه فريق “وج” نظيره الفيصلي، فيما جاءت بقية المباريات على النحو التالي: ‏‎•‎عكاظ – الفيحاء. ‏‎• ‎الحزم – الدرع. ‏‎•‎التقدم – الاتفاق. ‏‎•‎الشرق –الوحدة. ‏‎•‎الانتصار – الفتح. ‏‎•‎التعاون – اللواء. ‏‎•‎الحجاز – ضمك.

ويلتقي الأهلي على ملعبه بفريق الجندل، ويستضيف طبرجل الشباب، ويواجه الاتحاد فريق ‏الرياض، فيما يواجه عفيف على ملعبه فريق النصر‎