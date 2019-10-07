انطلاق ورشة العمل الإقليمية لمكافحة المخدرات

الرياض – البلاد

افتتح مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني ورشة العمل الإقليمية السابعة لمكافحة المخدرات التي انطلقت أعمالها أمس في مدينة الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة مسؤولين ومختصين من (6) دول من دول الجوار والعبور. وقد رحب اللواء الزهراني بوفود الدول المشاركة، وأكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز التعاون الدولي المشترك بين الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، وسرعة تبادل المعلومات عن شبكات وخلايا تهريب المخدرات وغسل الأموال.

وأوضح أن مشكلة المخدرات عالمية ولا يوجد دولة بمنأى عنها، مشدداً على أهمية التوعية بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في ذلك. وتهدف ورشة العمل التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية، وتستمر يومين، إلى تعزيز التعاون المشترك في تبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة المخدرات وغسل الأموال وسبل الوقاية من آفة المخدرات والتوعية بمخاطرها، والخروج بتوصيات تعزز التعاون المشترك في مكافحة المخدرات بين الدول المشاركة في الورشة.