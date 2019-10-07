السبيل لحياة أفضل في الشيخوخة

جدة – فاطمة محمد

القدرة الذهنية وحيوية البدن تبلغ قمتها عند سن 20-30سنة، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي كلما تقدم العمر ، حيث تقل كتلة العضلات بنسبة 15% لكل 10 سنوات عندما يبلغ الإنسان عمر 50 سنة ثم بنسبة 30% لكل 10 سنوات عند عمر 70سنة.

وحسب وزارة الصحة فإن الشيخوخة تحدث على مستوى التغيرات الجسدية كنتيجة لتراكم كميات كبيرة من نواتج تفاعلات الجزيئات والخلايا بمرور الوقت؛ مما يؤدي إلى تضاؤل تدريجي في القدرات الجسدية والنفسية، وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض، لكن هذه التغييرات ليست حتمية، فقد يصل بعض الأشخاص إلى مابعد الثمانين وهم يتمتعون بصحة جيدة.

فمتى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟ ومتى يوصف الأشخاص بأنهم مسنون أو كبار في السن؟

حول ذلك توضح الدكتورة نسرين جستنية استشاري طب كبار السن وأمراض الشيخوخة والرعاية التلطيفية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، أن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة تصنف مرحلة لشيخوخة بداية من عمر الـ65 سنة، وترتبط بنضوب تدريجي لاحتياطي الوظائف لأعضاء وأجهزة عدة في الجسم، وزيادة معدل انتشار الحالات المرضية المشتركة، وتضاؤل الموارد الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها. وأضافت أن التشيخ النشط هو عملية الاستفادة القصوى من فرص التمتع بالصحة الجسدية والاجتماعية والعقلية طول العمر؛ من أجل تحسين الصحة وإطالة متوسط العمر الصحي فاالمسنين الأصحاء مورد لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وللاقتصاد، وكلما كانوا اكثر نشاطًا كانت لهم مساهمة أكثر في بناء المجتمع.

العمر الصحي

وتؤكد الدكتورة نسرين أن أفضل طريقة للوقاية من الأمراض المزمنة وإطالة العمر الصحي والتمتع بالرفاهية هو نهج واتباع سلوك صحي عبر جميع مراحل الحياة خلال مراحل الطفولة والشباب والكبر، من المفاهيم الخاطئة حول الشيخوخة هو فوات الأوان لتبني تغير الحياة عند الشيخوخة ، لافتة إلى أن الوقاية من الأمراض المزمنة باتباع نهج عبر مراحل الحياة يمنع تراكم الآثار السلبية لعوامل خطورة الأمراض المزمنة؛ مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويقلل خطر الإصابة بمضاعفاتهما، وأهمها الإعاقة الجسدية والجلطة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعن كيفية التمتع بشيخوخة نشطة وصحية تقول جستينة أن العامل الأساسي في التمتع بشيخوخة نشطة وصحية هو تغير نمط الحياة وسلوكيات الحياة اليومية المتعلقة بالخيارات الصحية للسيطرة على عوامل خطورة الأمراض المزمنة. وتشمل هذه السلوكيات الصحية التغذية المناسبة والامتناع عن التدخين ، وكلما كان التوقف عن التدخين مبكرًا، تحسنت الصحة ، كما أن ممارسة الرياضة في مراحل الحياة لها فوائد صحية كثيرة في مرحلة الشيخوخة.